13 декабря 2022, 17:37
Россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год
Большинство россиян хотели бы получить в подарок на Новый год деньги
Предновогодняя пора ассоциируется с праздничной суетой и бесконечными раздумиями о выборе подарков. О самых желанных подарках у россиян узнал сайт kp.ru.
Издание провело опрос среди своих читателей и узнало, какие подарки пользуются особым интересом у соотечественников. Большинство россиян на Новый Год желают получить в подарок деньги.
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Также в список желанных сюрпризов вошли электроника, путешествия и билеты на культурные мероприятия.
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А вот самыми нежеланными подарками для россиян оказались одежда с обувью и еда. Кроме того, люди не горят желанием получить подарочный сертификат в качестве презента. Ну и не особой популярностью у россиян пользуются косметика, парфюмерия и различные украшения.
Новый год
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