Россияне рассказали о самых желаемых подарках на Новый год

У российских женщин среди желаемых подарков на Новый год оказались подарочные сертификаты или путешествия. Мужчины хотят найти под елкой гаджеты и инструменты.

Опрос о предпочтениях в новогодних презентах провел сайт объявлений «Авито», сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Среди женщин подарочные сертификаты и путешествия выбрали 30% и 25% соответственно. О сладостях мечтают 20% россиянок, аксессуары не отказались бы получить в подарок 19%, еще 17% — одежду и обувь. Наборы для творчества порадуют 15% жительниц РФ, нижнее белье — 14%, книги - 12%.

Ответные подарки у женщин примерно такие же: 57% остановились на сладостях, 40% — на сувенирах, а 30% — на подарочных сертификатах. Четверть россиянок — 25% — купят наборы для творчества, 23% — одежду и обувь. Еще 14% рассматривают в качестве подарка настольные игры.

У мужчин пожелания другие. По 24% высказались за гаджеты и инструменты в качестве самых желанных подарков. Алкоголь пользуется популярностью у 12% россиян, 11% предпочитают игровые консоли, а 9% — товары для спорта. Еще 19% не прочь получить на Новый год в подарок автомобиль. Дарить машину готовы при этом только 1% опрошенных. Близким и друзьям намерены дарить алкоголь 24%, гаджеты выбрали 23%, инструменты — 16%, а товары для спорта — 12% россиян.

Одним из наиболее популярных пожеланий оказались деньги, косметика, парфюмерия и ювелирные украшения. В качестве идей для подарка участники опроса называли вещи, которые бы оказались полезны для дома, лотерейные билеты и красную икру. Некоторые не стали отказываться от денежного варианта подарка.

Сервис провел исследование с 30 ноября по 2 декабря. В нем приняли участие 10 тысяч человек.