Белье, сыр и гель для душа: россияне рассказали о самых глупых подарках

Выбор подарка к празднику иногда дается непросто. Пользователи Сети на личных примерах рассказали, чем точно не стоит радовать близких. Их советы могут пригодиться в ближайшем будущем.

Все началось с поста в Twitter, автор которого попросил вспомнить самые бесполезные и странные подарки.

«Я как-то раз на свадьбу друга задалась целью подарить самое безвкусное постельное белье. В итоге был куплен комплект с головами медведя», — начала с себя девушка.

За ней о неудачных и принесших разочарование подарках рассказали ее подписчики. Например, одна из них вспомнила, как в пятом классе все ее одноклассницы получили на 8 Марта от классного руководителя (и от имени мальчиков) искусственную розу. Все бы ничего, но в нее учитель вложил красные кружевные стринги размера L.

Среди глупых презентов упомянули «крем против старения за 40 рублей» для молодой девушки, книгу про уборку, поношенную заколку-краб и сломанную золотую губную помаду. Не понравились людям подложка для ложки, синий гель для душа (испачкал ванную и не смывался неделю), свечи и рамки для фотографий.

Странным, но небесполезным подарком кому-то стали «огромная головка сыра и несколько палок хорошей колбасы».

«Самый тупой [подарок] (судя по реакции получателя) — это коробочка для кольца, человек открыл, а там ничего», — рассказали в комментариях.

Некоторые, наоборот, договорились со своими вторыми половинками о «гендерных подарках» на 8 Марта и День защитника Отечества. Они без проблем дарят друг другу «пену-бритву-носки и линейку ухода за кудрявыми волосами».