Россияне рассказали о самых бесполезных приобретениях в 2021 году

Компания SuperJob по результатам тематического опроса рассказала о самых бесполезных товарах, которые россияне приобретали в 2021 году. На первом месте в рейтинге оказались панамы, кроссовки и комбинезоны. Об этом написала «Газета.ru».

«В рейтинге самых бесполезных покупок 2021 года первое место — у одежды и обуви: 7% россиян, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные приобретения вроде панам, кроссовок, комбинезонов. Покупку бытовой техники — блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов — сочли бесполезной 4% россиян», — рассказали в компании.

Лишь 2% россиян разочаровались покупкой косметики и парфюмерии. Такие же цифры отмечены среди тех, кто купил новый автомобиль или телефон. Всего 1% опрошенных назвали бесполезным приобретение абонемента в тренажерный зал.

Также среди спонтанных и ненужных покупок россияне упоминали продукты питания, недвижимость, путевки, билеты на концерты, игрушки, посуду, кухонную утварь, онлайн-курсы, мебель, электросамокаты и лампы. При этом 44% опрошенных заявили, что бесполезных покупок не делают вовсе.