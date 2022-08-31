Россияне рассказали о последствиях школьных психологических травм

Примерно треть россиян во взрослой жизни испытывают последствия психологических травм, полученных в школе, следует из опроса, проведенного сервисом по управлению здоровьем Budu. Результатами опроса поделился Life.

Оказалось, что у большинства (61%) конфликты с учителями в школе возникали в средних классах, а у 30% — в старших классах. При этом 80% респондентов заявили, что конфликтные ситуации в школе сказались на их самооценке во взрослой жизни.

«Отсутствие единых и четких критериев оценки в сознании учителя приводит к формированию у ребенка навыков манипулятивной коммуникации, навыков адаптации к „людям настроения“, а в некоторых случаях — к возникновению чрезмерного желания власти, так как ребенок, переживший травматичный опыт оценки своей деятельности, выйдя из уязвимого положения, сам стремится стать лидером», — рассказала детский психолог Алевтина Кузьмина о возможных последствиях школьных травм во взрослой жизни.