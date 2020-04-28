Россияне рассказали о планах после выхода из самоизоляции. Люди скучают по общению и прогулкам в парках

Компания опросила своих пользователей о том, чем бы они хотели заняться после снятия всех ограничений. 53% респондентов заявили, что хотели бы увидеться с друзьями, родственниками и коллегами, а 42% — прогуляться в парке. Каждый четвертый опрошенный намерен отправиться за покупками в торговый центр, а каждый пятый — в салон красоты.

По всей видимости, россиян вполне удовлетворяют онлайн-развлечения, потому что только 15% захотели пойти в кинотеатры. Столько же намерены посетить рестораны и бары.

Самым популярным занятием в интернете среди пользователей оказались игры, второе место разделили чтение новостей и общение в социальных сетях. Просмотр фильмов и сериалов онлайн оказался по популярности только на третьем месте.

При этом 70% пользователей заявили, что стали больше интересоваться новостями, а 58% признались, что стали больше времени уделять онлайн-курсам и сериалам.

Но многие участники опроса также еще и стали работать из дома. Положительными сторонами удаленки пользователи назвали экономию средств и времени, которые раньше уходили на дорогу до офиса и обратно. Также многие оценили гибкий график.

Режим самоизоляции и нерабочий период власти ввели для сокращения распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день количество зараженных в России составляет 93 558 человек. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 867. Вылечились 8456 человек.