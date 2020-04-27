Россияне рассказали о планах после самоизоляции

Издание на сайте провело опрос, чтобы узнать планы россиян на время, когда режим всеобщей самоизоляции закончится. Выяснилось, что 33% респондентов не хотят менять сложившийся образ жизни. Они останутся дома.

Другие опрошенные (21%) мечтают встретиться с друзьями, организовать вечеринку или устроить прогулку на свежем воздухе. Еще 17% участников опроса планируют усиленно работать над восстановлением бюджета.

Однако некоторые хотят уехать из дома, когда закончится самоизоляция. Из опрошенных 11% думают о путешествии по стране или миру. Во вновь открытые фитнес-залы пойдут 10% россиян. Они решили избавиться от лишнего веса, который появился во время домашней самоизоляции. Еще 8% участников опроса намерены обновить гардеробом и посетить торговые центры, которые снова откроются после эпидемии коронавирусной инфекции.