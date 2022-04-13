Россияне рассказали о наиболее частых проблемах во время ремонта

Опрос, проведенный сервисом СберУслуги и Rambler&Co показал, что 81% россиян сталкиваются с проблемами и нарушением планов при ремонте. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

Например, оказалось, что более трети россиян (36%) пришлось превысить запланированные на ремонт расходы. Еще 20% сообщили, что не смогли найти все необходимые материалы, а 18% недовольны качеством работы подрядчиков. Уложиться в запланированные сроки не удалось 12% россиян.