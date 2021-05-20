Россияне рассказали о готовности изменить жизнь ради зарплаты в 250 тысяч рублей

Ради зарплаты в 250 тысяч рублей большинство россиян готовы сменить профессию, переехать или работать без выходных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса по поиску работы. Результаты майского исследования оказались в распоряжении РИА «Новости».

Около 51% россиян ради зарплаты в 250 тысяч рублей сменили бы профессию. Еще 40% готовы переехать в другой город или страну, а 36% респондентов за высокую оплату труда согласны на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей.

Получить новое образование или переквалифицироваться готовы почти треть опрошенных. Около 25% россиян согласны отказаться от отдыха и работать без выходных. Отодвинуть планирование семьи ради 250 тысяч рублей в месяц готовы 10% опрошенных россиян.

Лишь каждый десятый опрошенный не готов идти на жертвы ради четверти миллиона рублей в месяц. Около 1% отметили, что уже имеют такой доход.

Ранее россияне рассказали, сколько денег нужно для исполнения мечты. Большинство жителей заявили, что для воплощения мечты в реальность им необходимо пять и более миллионов рублей.