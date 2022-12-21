Общество 21 декабря 2022, 05:40 Россияне рассказали о главных страхах на 2023 год Инфляция стала главным страхом россиян на 2023 год

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Национальное агентство финансовых исследований провело опрос, в ходе которого выяснило главные страхи россиян на будущий год. В исследовании приняли участие 1600 человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ведомства.

Главным страхом россиян стало увеличение расходов, которое может возникнуть из-за инфляции. Такой ответ дали 29% опрошенных. Еще 27% человек заявили, что боятся потери доходов. Аналогичное количество респондентов рассказали, что боятся серьезно заболеть.

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А вот самым непопулярным ответом стал страх конца света. Этот вариант получил 3% голосов, написали «Дни.ру».

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