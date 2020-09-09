Россияне рассказали, на что отвлекаются на работе чаще всего

Ежедневно в России около 13% сотрудников отвлекаются от рабочих вопросов на один-три часа, чтобы пролистать ленту социальных сетей, прочитать новости и заняться онлайн-шопингом.

При этом 9% рабочего времени люди в среднем отводят на игры. Также отмечается, что 6% рабочего дня сотрудники компаний тратят на планирование своего отдыха и поиск туров. 5% рабочего времени в среднем уходит на развлекательные ресурсы, по 2% времени занимает продажа авто и недвижимости, учеба, чтение книг, просмотр YouTube или фильмов.

В исследовании отмечается, что каждый день компании «ловят» по два таких тунеядца.

Ранее стало известно, что в социальных сетях Facebook и Instagram наблюдаются сбои. Самое большое количество жалоб поступило от американских пользователей. Помимо этого, о плохой работе приложения сообщали жители Канады, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польше и Перу.