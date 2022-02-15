Россияне рассказали, кто должен платить на свидании

Большинство россиян считают, что на свидании за обоих должен платить мужчина. Об этом заявили 69% участников опроса. При этом лучшим форматом встречи оказалась прогулка по городу.

Как заявили 69% респондентов, оплачивать счета на свидании должен мужчина. Еще 18% россиян считают, что каждый должен платить сам за себя. Поделить счет пополам оказались готовы 8% опрошенных а 5% сочли оплату расходов прерогативой женщин. К таким выводам по результатам исследований пришли специалисты «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler&Co, написала газета «Известия».

Лучшим форматом свидания является прогулка по городу. Этот вариант встречи выбрали 35% россиян. Видеться с противоположным полом дома предпочитают 24% респондентов. Походы в кафе или рестораны выбирают 23% участников опроса, а 11% нравится активный отдых. На выставки или музеи ходят обычно 4% людей, а билеты в кино покупают лишь 3%.

Еще россияне рассказали о своих тратах на свиданиях. Потратить от тысячи до двух тысяч рублей готовы 34% респондентов. Выложить на встрече от трех до четырех тысяч могут 25% людей, а 18% назвали сумму менее тысячи рублей. Потратить более пяти тысяч рублей готовы на свидании только 9% россиян. Все остальные назвали цифру в районе четырех-пяти тысяч рублей.