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    17 октября 2021, 10:48

    Россияне рассказали, кому и за что завидуют на работе

    Исследование «Работа.ру»: женщины на работе чаще завидуют коллегам, а мужчины — начальству

    Ольга Назаркина

    Большинство россиян заявили, что не завидуют своим коллегам и начальству. Доля тех, кто признался, что все-таки завидует, разделилась по гендерному признаку. Оказалось, что женщины чаще завидуют коллегам, а мужчины — руководителям.

    Россияне рассказали, кому и за что завидуют на работе

    Результаты опроса сервиса «Работа.ру» опубликовало РИА «Новости». По данным авторов исследования, среди независтливых сотрудников женщин оказалось 78%, а мужчин — 76%.

    Начальству завидуют 18% респондентов-мужчин и 15% респондентов-женщин. К коллегам испытывают зависть 7% женщин и 6% мужчин.

    Большинство (82%) опрошенных завидуют высокой зарплате, 30% — условиям труда у коллег, 29% — удобному графику, 27% — должности. Каждый четвертый респондент завидует удаленке.

    Регулярные премии коллег вызывают зависть у 23% опрошенных, 21% завидует интересным проектам, 17% раздражаются из-за меньшего количества задач и командировок, 16% испытывают зависть из-за частых отпусков у других сотрудников.

    В опросе приняли участие 10 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.