Россияне рассказали, кому и за что завидуют на работе

Большинство россиян заявили, что не завидуют своим коллегам и начальству. Доля тех, кто признался, что все-таки завидует, разделилась по гендерному признаку. Оказалось, что женщины чаще завидуют коллегам, а мужчины — руководителям.

Результаты опроса сервиса «Работа.ру» опубликовало РИА «Новости». По данным авторов исследования, среди независтливых сотрудников женщин оказалось 78%, а мужчин — 76%. Начальству завидуют 18% респондентов-мужчин и 15% респондентов-женщин. К коллегам испытывают зависть 7% женщин и 6% мужчин. Большинство (82%) опрошенных завидуют высокой зарплате, 30% — условиям труда у коллег, 29% — удобному графику, 27% — должности. Каждый четвертый респондент завидует удаленке. Регулярные премии коллег вызывают зависть у 23% опрошенных, 21% завидует интересным проектам, 17% раздражаются из-за меньшего количества задач и командировок, 16% испытывают зависть из-за частых отпусков у других сотрудников. В опросе приняли участие 10 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.