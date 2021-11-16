Россияне рассказали, какую прибавку к зарплате они хотели бы получить

Аналитики сервисов Авито и GigAnt выяснили, какой суммы не хватает россиянам для того, чтобы покрыть все имеющиеся расходы за месяц. О том, что хотелось бы получить прибавку к зарплате, заявили 70% респондентов, написала «Газета.ru».

Примерно 55% опрошенных заявили, что за последний год их заработная плата не увеличилась совсем, еще 37% сообщили, что получили незначительную прибавку. При этом 39% опрошенных утверждают, что для покрытия всех расходов им хватило бы 25 тысяч рублей в месяц, еще 33% согласны на дополнительные 15 тысяч рублей. Четверть респондентов согласны получать лишних 5-15 тысяч рублей.

Россияне также отметили, что ищут разные выходы во время финансовых трудностей. Например, некоторые пытаются экономить. Так ответили 53% опрошенных, еще 37% ищут дополнительную подработку.

Опрос проводился среди 10 тысяч российских граждан старше 18 лет.