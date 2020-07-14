Россияне рассказали, какой видят идеальную работу

В России идеальной считают ту работу, за которую хорошо платят. Высокой зарплате уступают стабильность и хороший коллектив. Важны комфортные условия труда и удовольствие, которое человек получает от процесса.

Самым необходимым критерием идеальной работы ожидаемо считают хороший оклад, выяснили специалисты сервиса по подбору персонала «и мессенджера Viber. Результаты проведенного ими исследования опубликовало РИА «Новости».

Высокую зарплату отметили 67% опрошенных. Стабильность оказалась на втором месте, получив 58% голосов респондентов. Хороший коллектив занял третью строку рейтинга с результатом в 48%.

Комфортные условия труда тоже немаловажны: о них вспомнили 38% россиян. Для 30% участников опроса важно, чтобы работа была расположена удобно и недалеко от дома.

Заполняя раздел «Другое», респонденты чаще всего указывали, что от работы нужно получать удовольствие. Кроме того, она должна способствовать самореализации.

В собственной работе пользователей больше всего устраивает удобный график — его отметили 32% россиян. Хорошо получают 31% опрошенных, еще 30% работают в дружном коллективе. Лишь 34% респондентов считают, что их работа идеальна.

Каких-то перемен на текущем месте трудоустройства хотят большинство участников опроса. Больше половины — 58% — думают о более высокой зарплате. Еще 11% мечтают перейти на свободный график, 9% надеются на исправление отношений внутри коллектива. Оставили бы все без изменений только 6%.

Многие опрошенные хотели бы продолжить работу в родном городе. Почти каждый четвертый (24%) полагает, что его «работа мечты» находится в другом крупном населенном пункте или столице. Еще 18% заявили, что не против уехать работать за рубеж.

Исследование провели в июле 2020 года. В нем участвовали свыше 4,6 тысячи пользователей сервиса по поиску работы и 2,6 тысячи пользователей Viber из всех регионов РФ.