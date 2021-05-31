Россияне рассказали, по каким продуктам детства скучают больше всего

Большинство россиян скучают по продуктам, которые продавались во временя их детства. Около 80% респондентов вспоминают жевательные резинки или шоколадные батончики из 90-х годов, показал опрос, проведенный онлайн-сервиса доставки товаров «Сбермаркет» и исследовательской компании ResearchMe.

Россиян опрашивали в мае этого года, в исследовании приняли участие более 1,5 тысяч человек. результаты опроса оказались в распоряжении ТАСС.

«34% респондентов вспомнили про жвачки Boomer, Turbo и «Хубба Бубба», 20% опрошенных скучают по шоколаду «Шок». Также респонденты упомянули редкие сейчас товары: ириски «Кис-Кис», мороженое в формочках ягод и фруктов, растворимые напитки Zuko и газированную воду из автоматов», — показал опрос.

Россияне отметили, что если была бы возможность вернуться в детство и купить какой-либо продукт, они бы приобрели сладости. Около 46% вспомнили бы вкус шоколадки Wispa, 42% — конфеты с кислой начинкой, около 37% купили бы фруктовый лед.

исследование также показало, какой, по мнению россиян, продукт больше всего изменился во вкусе со времен СССР. Около 39% опрошенных отметили, что изменился вкус докторской колбасы, более 30% — вкус пломбира и эскимо, а 21% респондент — газированной воды «Буратино» и «Тархун». Также россияне заметили изменения во вкусе конфет «Коровка», сгущенного молока и молочных сосисок.