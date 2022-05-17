Россияне рассказали, каким образом они избавляются от стресса

Опрос аналитического цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и онлайн-ритейлера Самокат показал, что 52% россиян пытаются избавиться от стресса с помощью сладостей. Об этом написала «Газета.ru».

Еще более 31% респондентов заявили, что покупка сладкого — самый доступный метод борьбы со стрессом.

Аналитики отметили, что при покупке сладкого российские граждане чаще всего выбирают глазированные сырки, шоколадные батончики, творожки, молочный шоколад, печенье, мороженое, пирожные, десерты и мармелад. Намного реже выбор падает на мед, орехи, сухофрукты и горький шоколад.

«Шоколадки и конфеты — углеводные продукты. Они помогают организму вырабатывать серотонин (гормон счастья). Отличной аналогией сладкому могут стать овощи или фрукты в виде чипсов или снеков. Если хочется именно шоколада, стоит обратить внимание на горький с содержанием какао не менее 60%», — посоветовал консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев.

Другие россияне отметили, что эффективно бороться со стрессом помогают психологи, занятия спортом и поход в ресторан.