Россияне рассказали, каких литературных героев не любят больше всего

В пресс-службе группы компаний «Литрес» рассказали, что больше всего среди литературных героев россияне не любят Долореса Амбриджа и Питера Петтигрю из произведений о Гарри Поттере. Об этом написало ИА «НСН».

В русской литературе нашим согражданам не нравится помещица из «Муму», которая заставила Герасима утопить собаку. Также они негативно оценивают действия Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого и Гумберта из романа «Лолита» Набокова.

В антирейтинг также попал герой Александра Пушкина Евгений Онегин и главная героиня романа-эпопеи Толстого «Война и мир» Наташа Ростова.

Аналитики «Литрес» отметили, что примерно 88% россиян хотя бы раз сталкивались с неприязнью к литературным героям, при этом многие из них ощутили такие чувства из-за нелогичности действий персонажей. Другим читателям не нравится безнравственное поведение героев.