Россияне рассказали, какие зимние развлечения любят больше всего

Россияне рассказали, каким образом предпочитают отдыхать и развлекаться в зимние месяцы. Более 50% участников исследования отметили, что любят гулять по заснеженным паркам и выезжать на природу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

При этом 63% отметили, что активности зимой — не для них. Примерно 12% своим любимым зимним занятием назвали катание на коньках и игру в хоккей, 11% заявили, что предпочитают лыжи и сноуборд. Еще 8% рассказали, что во время зимы любят играть в снежки.

Среди своих вариантов участники исследования называли катание с горки на санках, ледянках и тюбинге, подготовку к Новому году, а также зимние походы в баню. Также были те, кто отметил создание домашнего уюта.

«Чашечка чая с печеньем, домашнее животное на коленях, и смотреть в окно на то, как падает снег», — написала одна из участниц исследования.

Некоторые опрошенные признались, что вовсе не любят зиму и снег. Россияне из этой категории написали, что с удовольствием уехали бы на всю зиму в теплые страны.

В исследовании приняли участие 5100 человек со всех регионов России.