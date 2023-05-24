Общество 24 мая 2023, 13:25 Россияне рассказали, какие продукты чаще всего покупают на маркетплейсах Moneyplace: чаще всего россияне покупают сладости и бакалею

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Команда аналитиков «Moneyplace» выяснили, что чаще всего российские граждане покупают на маркетплейсах бакалею и сладости. Об этом написала Lenta.ru, ссылаясь на результаты исследования.

Среди популярных продуктов оказались вкусные подарки, чай, кофе и хлебобулочные изделия, написал kp.ru.

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Эксперты зафиксировали возросший интерес россиян к пищевому мелу, помело, ветчине, диетической детской смеси, сельдерею и творогу. Продажи этих продуктов существенно выросли с февраля 2023 года.