Россияне рассказали, какие поправки в Конституцию самые значимые для них

Только 4% респондентов считают соцсферу неважной. Также большинство (94%) заявили, что ждут конституционного признания детей важнейшим приоритетом российской политики. Еще 93% отметили необходимость принятия поправки о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны.

А 92% хотят, чтобы в Конституции была прописана обязательная ежегодная индексация пенсий. Среди важных тем опрошенные отметили установление МРОТ не менее прожиточного минимума и поправку об ответственности государства за защиту прав трудящихся.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России должно было пройти 22 апреля 2020 года. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране его решили отложить. Когда оно состоится, пока не известно. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль думает над возможными датами. Пока что о чем-то конкретном говорить рано.