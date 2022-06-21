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    21 июня 2022, 16:23

    Россияне рассказали, какие хобби помогают им снимать стресс

    Полина Гребенщикова

    Россияне рассказали, какой ручной труд и рукоделие помогает им снимать стресс. Опрос провели специалисты компании «ВсеИнструменты.ру», результатами поделилась Lenta.ru.

    Россияне рассказали, какие хобби помогают им снимать стресс

    Ручной труд считают ффективным средством для снятия стресса половина опрошенных — 54%. Самыми популярными хобби оказались вязание и вышивание, а также живопись и гончарное дело.

    Кроме того, участники опроса рассказали, какую сумму в месяц тратят на свои хобби. Оказалось, что 40% россиян готовы тратить на любимый ручной труд ежемесячно не более пяти тысяч рублей, каждый пятый тратит от 10 до 20 тысяч рублей, у 12% сумма достигает 20-30 тысяч рублей, а 5% участников опроса признались, что тратят на увлечение до 40 тысяч рублей ежемесячно. Не тратят деньги на хобби совсем 18% опрошенных.

    При этом для 25% хобби также является дополнительным источником дохода, а 21% россиян разделяют свое увлечение с семьей.

    «Россияне все больше интересуются ручным трудом. Мы видим это и по росту спроса на товары для такого хобби, и по увеличению количества DIY-блогеров, которые популяризируют это направление», — заключил руководитель пресс-службы «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко.