Россияне рассказали, какие хобби помогают им снимать стресс

Россияне рассказали, какой ручной труд и рукоделие помогает им снимать стресс. Опрос провели специалисты компании «ВсеИнструменты.ру», результатами поделилась Lenta.ru.

Ручной труд считают ффективным средством для снятия стресса половина опрошенных — 54%. Самыми популярными хобби оказались вязание и вышивание, а также живопись и гончарное дело.

Кроме того, участники опроса рассказали, какую сумму в месяц тратят на свои хобби. Оказалось, что 40% россиян готовы тратить на любимый ручной труд ежемесячно не более пяти тысяч рублей, каждый пятый тратит от 10 до 20 тысяч рублей, у 12% сумма достигает 20-30 тысяч рублей, а 5% участников опроса признались, что тратят на увлечение до 40 тысяч рублей ежемесячно. Не тратят деньги на хобби совсем 18% опрошенных.

При этом для 25% хобби также является дополнительным источником дохода, а 21% россиян разделяют свое увлечение с семьей.

«Россияне все больше интересуются ручным трудом. Мы видим это и по росту спроса на товары для такого хобби, и по увеличению количества DIY-блогеров, которые популяризируют это направление», — заключил руководитель пресс-службы «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко.