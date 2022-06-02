Россияне рассказали, какие города считают лучшими для жизни молодежи

Россияне ответили, какие города считают лучшими по условиям для жизни молодежи, в опросе «Работа.ру». Результатами опроса поделилось издание IncNews.

С большим отрывом победила Москва. Столицу назвали 70% опрошенных. Второе место занял Санкт-Петербург, также в тройку лидеров попала Казань.

За Екатеринбург проголосовали 26%, 24% — за Сочи. Также популярными ответами были Краснодар, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород и Владивосток.