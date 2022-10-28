Россияне рассказали, какая зарплата их бы устроила | 360°

Общество 28 октября 2022, 12:47 Россияне рассказали, какая зарплата их бы устроила

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Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какая зарплата для россиян является наиболее приемлемой. Об этом написал RT.

В среднем опрошенные хотели бы зарабатывать каждый месяц 163 тысячи рублей. При этом мужчины мечтают о зарплате в 193 800 рублей, а женщины — 135 900 рублей.

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Мужское население Москвы выразило желание получать не менее 200 тысяч рублей в месяц, в то время как женщины — не менее 140 тысяч.

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В опросе приняли участие три тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.