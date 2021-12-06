Россияне рассказали, какая сладость является их любимой

Аналитический центр университета «Синергия» провел опрос, в ходе которого выяснил, как россияне относятся к сладкому. Оказалось, что большая часть жителей страны тратит на сладости до одной тысячи рублей ежемесячно. При этом предпочтение отдают шоколаду и тортам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Около 40% опрошенных заявили, что каждый месяц тратят на сладости от 500 до одной тысячи рублей. 35,4% отметили, что отдают менее 500 рублей. 13,3% респондентов рассказали, что тратят на сладкое от одной до двух тысяч рублей. 6,6% рассказали, что у них уходит от двух до трех тысяч рублей.

При этом первое место среди сладостей в России занял плиточный шоколад. За него проголосовали 30,6% человек. Следом расположились торты, их предпочитают 23,5% россиян. Мучной продукции отдают предпочтение 20,1% респондентов. 19,7% рассказали, что любят конфеты. Халва и другие восточные сладости, зефир, пастила, джем и повидло стали наименее популярными сладостями в России, передали Nation News.