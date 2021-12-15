Россияне рассказали, как выбирают зимние шины

Опрос, проведенный «Авто.ру» показал, как российские автомобилисты выбирают зимнюю резину и сколько денег они готовы на нее потратить. Результатами поделилась «Газета.ru».

Большая часть автомобилистов выбирают новые шины вместо подержанных. При этом большинство не готовы потратить на покупку более 30 тысяч рублей.

Около 63% россиян предпочитают шипованные шины, остальные покупают фрикционные.

Более половины респондентов (60%) рассказали, что не ездят на одной резине больше пяти лет. Четверть использует шины, пока они не сотрутся, а каждый шестой меняет их раз в шесть-семь сезонов.

Шины одного и того же бренда покупают 58% опрошенных. Четверть опрошенных покупают только самые дешевые шины, а 16% пробуют экспериментировать с разными брендами.

Ранее инженер Зиманов рассказал, как сделать автомобиль безопасным для зимних поездок. Для этого нужны зимняя резина, исправные системы обогрева, освещения и полный привод.