Россияне рассказали, как укрепляют иммунитет весной

Россияне рассказали, что делают для поддержания иммунитета весной, в период активного распространения вирусных заболеваний. Опрос провели компания «Сберстрахование» и медиахолдинг Rambler & Co, результатами поделился Life.

36% респондентов ответили, что чаще всего болеют в период с февраля по март. Поддерживать свой иммунитет россияне предпочитают, включая в рацион больше овощей и фруктов (16% опрошенных). 15% принимают мультивитамины, 11% используют народные средства, а 10% опрошенных считают, что для поддержания иммунитета главное проводить больше времени на свежем воздухе.