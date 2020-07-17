Россияне рассказали, как складывались их отношения с семьей во время COVID-19

За время эпидемии коронавируса и нахождения дома россияне заметили, что их отношения со второй половинкой стали хуже. Так считает почти каждый пятый россиянин, принявший участие в опросе.

Социологические исследование провел аналитический центра НАФИ. Результаты работы оказались в распоряжении RT.

Только 6% респондентов заявили, что пандемия положительно повлияла на отношения. При этом каждый десятый рассказал «о нарушении связи с детьми». Однако 13% полагают, что общение с детьми во время изоляции стало лучше.

Кроме того, каждый пятый опрошенный пожаловался на натянутые отношения с родителями в этот период. Противоположного мнения придерживаются 19%. Еще 76% не заметило никаких изменений в семейных связях.

Онлайн-опрос провели в июне. В нем приняли участие 500 совершеннолетних россиян.

Удаленная работа стала единственным выходом для многих россиян во время эпидемии СОVID-19. Недавно более половины участников еще одного опроса признались, что хотели бы частично работать из дома и в будущем. При этом вообще остаться на удаленке хотят 10%.