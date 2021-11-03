Россияне рассказали, как проведут выходные

Сайт kp.ru провел опрос, чтобы выяснить, как россияне планируют провести длинные выходные. Большая часть планируют остаться дома.

Большинство опрошенных, а именно, 54%, заявили, что собираются остаться дома, чтобы читать, смотреть кино и проводить время с семьей. Многие планируют провести выходные с пользой: 30% сообщили, что будут заниматься ремонтом и уборкой. В отпуск собираются немногие — всего лишь 3% опрошенных.