Россияне рассказали, как проведут ноябрьские праздники

Опрос, проведенный сайтом Туту.ру, показал, что большинство россиян планируют провести праздники в ноябре дома с семьями. Об этом написала «Газета.ru».

Провести праздники дома планирует каждый четвертый из опрошенных. Большинство хотят посвятить выходные общению с семьей, чтению книг, просмотру фильмов и прогулкам.

Еще 23% ответили, что вообще не будут отдыхать, так как на ноябрьские праздники выпадают рабочие дни.

19% опрошенных собираются потратить четыре выходных дня на путешествия по России, а 6% планируют поехать за границу. На дачу поедут 15%. О том, что на праздниках собираются ходить по выставкам и музеям, заявили лишь 4% россиян. Также некоторые из опрошенных планируют использовать выходные, чтобы навестить родственников.

В этом году в ноябре будут длинные выходные — с 4 по 7 ноября. А 3 ноября будет сокращенный рабочий день. Выходные связаны с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.