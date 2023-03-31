Общество 31 марта 2023, 12:55 Россияне рассказали, как представляют себе идеальный выходной

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Каждый пятый россиянин считает, что идеальный выходной — это поваляться в кровати весь день, ничего не делая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов ЮMoney и Rambler.

Еще 21% россиян заявили, что хотели бы провести свой выходной на берегу океана, а 14% — заняться активным отдыхом. Как добавила радиостанция «Говорит Москва», 6% хотели бы провести время, играя в компьютер. Наконец, еще 1% респондентов сделали выбор в пользу цифрового детокса.

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