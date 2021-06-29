Россияне рассказали, как относятся к связям в построении карьеры

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» провел опрос, в рамках которого россияне ответили, как они относятся к использованию полезных знакомств при построении карьеры и пользуются ли сами связями в этих целях. О результатах исследования рассказал RT.

Оказалось, что большая часть россиян хотели бы иметь полезные знакомства — на такой вопрос ответили утвердительно 85% респондентов. Но при этом 65% опрошенных заявили, что строят карьеру самостоятельно, без помощи знакомых.

25% опрошенных уверены, что без связей невозможно построить хорошую карьеру. А 17% уверены, что навыки и квалификация важнее, чем полезные знакомства. При этом в регулярном использовании полезных связей признались лишь 10% участников опроса.