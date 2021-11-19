Россияне рассказали, как относятся к новогодним корпоративам

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» узнали у россиян, как они относятся к новогодним корпоративам. Чуть более 40% рассказали, что надеются на стандартный корпоратив с ужином, шампанским и дискотекой. При этом женщины ждут корпоратива сильнее мужчин. Об этом написал RT.

Примерно 30% заявили, что уже получили приглашение на праздничный ужин, а 2% собираются приехать на корпоратив из регионов в столицу.

Судя по результатам, 24% женщин собираются купить на праздник новое платье и туфли, еще 17% сделают праздничный маникюр, а 11% ради такого праздника готовы записаться на прическу и макияж.

Мужчины отметили, что для корпоратива могут погладить рубашку, надушиться туалетной водой и обновить стрижку в барбершопе. Так ответили 31%, 22% и 9% соответственно.

Респонденты отметили, что воспринимают корпоратив как способ отдохнуть и расслабиться с коллегами. Для некоторых опрошенных — это время подводить итоги года и поддержать свой коллектив.

В опросе приняли участие 2015 человек со всех регионов России.