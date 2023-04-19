Общество 19 апреля 2023, 23:23 Россияне рассказали, как относятся к досрочному выходу на пенсию Kp.ru: большинство россиян выступили за возможность досрочного выхода на пенсию

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Россиян предпенсионного возраста предложили отправлять на отдых досрочно, если им не смогут найти подходящую работу. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как к подобной инициативе относятся россияне.

Большинство опрошенных (74%) выступили за введение подобных поправок. Респонденты отметили, что оставлять людей без денег в предпенсионном возрасте неправильно.

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«Если предпенсионер уже выработал свой стаж 25-30 лет на производстве, например, платил налоги, зачем его еще таскать по центрам занятости и пытаться куда-то пристраивать?» — отметила участница опроса.

Еще 6% человек поддержали данную идею, однако отметили, что платить всю пенсию людям, которые не доработали свой срок, неправильно. Также 11% заявили, что необходимо разработать социальную программу для трудоустройства пожилых людей, но не отправлять их на пенсию раньше срока. Порядка 2% людей предложили оставить все, как есть, а 4% воздержались от ответа.