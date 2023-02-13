Общество 13 февраля 2023, 14:33 Россияне рассказали, как меняли внешность из-за стресса

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Желание перемен в процессе переживания стресса — это частая реакция, и россияне прибегали к разным метаморфозам, включая изменения цвета волос и пирсинг. Об сообщил Life со ссылкой на опрос, который провели эксперты «Авито.Услуги».

Согласно данным исследования, 66% россиян кардинально меняли внешность хотя бы один раз в жизни. Причем 13% решились на изменения из-за расставания. Самые популярные метаморфозы — окрашивание, короткая стрижка, пирсинг и татуировки. Также 19%, напротив, решались новый имидж из-за радостных событий.

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Чаще реагируют переменами на стресс женщины. Их оказалось 64% среди опрошенных. При этом 83% решившихся на эксперименты с внешностью остались довольны полученным результатом.

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Среди модификаций с прической аналитики выделили еще и бритье налысо, дреды, косички и экстремальные цвета волос. Почти четверть опрошенных сравнили новый образ с походом к психологу.