Россияне рассказали, как им удалось устроиться на работу

Россияне рассказали, как нашли свою последнюю работу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Половина россиян отметила, что на свою нынешнюю работу устроилась благодаря помощи знакомых. Четверть человек нашли работу с помощью кадрового агентства. Часть россиян заявила, что самостоятельно искали доступные вакансии и отправляли резюме. Такими оказались 23% человек. 14% отметили, что работодатели вышли на них самостоятельно.

«Никак не искал, позвонили, предложили», — рассказал один из опрошенных.

Семь % отметили, что остались на работе после стажировки от университета. Шесть % человек нашли работу с помощью центра занятости населения.