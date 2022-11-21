21 ноября 2022, 11:16
Россияне рассказали, как часто сталкивались с оскорблениями в Сети
Опрос: 75% молодых россиян сталкивались с оскорблениями в интернете
Специалисты аналитического центра НАФИ в результате опроса выяснили, как часто россияне сталкивались с грубостью и оскорблениями в Сети. Об этом написал RT.
Около 75% молодых респондентов заявили, что довольно часто получали грубые слова в свой адрес при общении в интернете, еще 31% опрошенных признались, что сами не раз оскорбляли собеседников.
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Почти 42% опрошенных считают, что за последние годы оскорблений в интернете стало больше. Реже всего позволяют себе оскорбления представители старшей молодежи от 24 до 35 лет.
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В опросе поучаствовали более одной тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет.
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