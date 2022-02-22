Россияне рассказали, как часто ездят в командировки

Только 3% россиян никогда не ездят в командировки, следует из опроса, проведенного Ozon Travel и WeWork. Об этом написала «Газета.ru».

Почти половина россиян — 45% — ездят в командировки в среднем раз в полгода, 27% — примерно раз в год. Больше всего командировок в компаниях, работающих в сфере маркетинга и телекоммуникаций.

Четверть респондентов в деловых поездках работают в коворкингах и выбирает отели, которые могут их предоставить. Большинству расходы на коворкинг оплачивают работодатели.