Россияне рассказали, как будут справляться с санкциями

В связи с экономической ситуацией в стране россияне продумывают модели антикризисного поведения. Они рассказали о ключевых стратегиях, которым намерены следовать в случае финансовых затруднений, сообщила газета «Известия».

По мнению, замгендиректора аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), одна из важнейших задач государства сейчас заключается в поддержке рынка труда.

Исследование НАФИ показало, что в случае серьезных финансовых затруднений 66% опрошенных россиян собираются сокращать расходы и обходиться без ряда привычных вещей. Искать возможности дополнительного заработка станут более половины жителей России. Еще четверть респондентов (25%) готовы тратить средства, которые составляют их финансовую подушку.

Среди популярных стратегий россиян также встречаются обращение за материальной помощью к близким, и продажа части имущества. При этом, по мнению экспертов, в условиях кризисных осложнений стратегия поиска денег взаймы у родственников или друзей выглядит достаточно спорной.

При этом то, что более половины респондентов намерены искать возможности дополнительного заработка следует признать позитивной реакцией, по мнению специалистов. Также вполне разумным видится и сокращение расходов.

Влияние западных санкций на бизнес и финансы обычных горожан обсудили в Химках. Брифинг провели в пресс-центре «Арены Химки». Инициировал встречу глава округа Дмитрий Волошин. На встрече обсудили темы, связанные с кредитными каникулами, снятием наличных в валюте, работой пластиковых карт. На вопросы отвечали представители «Сбера», ВТБ, Промсвязьбанка и ББР банка.