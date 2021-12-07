Россияне рассказали, как будут праздновать Новый год

Россияне рассказали в социологическом опросе сервиса «Работа.ру», как они собираются отпраздновать Новый год. Большинство предпочтет провести этот день в кругу своей семьи (71% жителей). Результатами опросов поделилось РИА «Новости».

Все остальные — те, кто не собираются быть в праздник с семьей, в своих планах разделились. С друзьями проведут эту ночь 17% опрошенных, еще 13% хотели бы это сделать в поездке. 6% признались, что встретят Новый год на работе, а еще 4% заявили, что отправятся в центр города.

Всего в опросе приняли участие больше пяти тысяч человек. Из всех них 8% предпочитают вообще не отмечать эту дату. В строчке под названием «другое», которая предполагала написание любого ответа респондентом, те чаще всего указывали, что проведут праздник в компании своего партнера.

Длинные выходные больше половины россиян потратит на встречи с близкими и друзьями, но отдыхать будут далеко не все — целая четверть участников призналась, что будет искать подработку и на время общих «каникул». Остаться дома и расслабиться за чтением книги или просмотром любимых фильмов в кругу семьи решили 24% голосовавших.