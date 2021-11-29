Россияне рассказали, из-за чего испытывают стресс во время свидания

Исследование дейтинг-приложения Badoo показало, что за 2021 год примерно 68% россиян начали испытывать стресс при онлайн-знакомствах из-за несовпадения их целей с намерениями партнера. Об этом написала «Газета.ru».

Респонденты отметили, что до пандемии таких проблем при онлайн-знакомствах не возникало. Теперь 66% российских граждан готовы вкладываться в отношения с человеком в том случае, если их цели совпадают.

Примерно 13% опрошенных заявили, что боятся сообщить об истинной цели знакомства из-за боязни осуждения. Столько же россиян подстраиваются под потенциального партнера, называя аналогичную цель. Еще 23% лгали на свиданиях о том, что имеют серьезные намерения.

При этом женщины во время опроса отметили, что именно от них во время знакомств ждут серьезных намерений. Так считают 46% респонденток.

В связи с этим в сервисе знакомств появилась специальная функция, чтобы люди понимали, какие намерения испытывают их потенциальные партнеры.