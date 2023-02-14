Общество 14 февраля 2023, 12:51 Россияне рассказали, готовы ли заводить служебные романы

Читать 360tv в

Влюбленные люди отличаются в зависимости от возраста и по-разному смотрят на отношения. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные опросов ВЦИОМа, SuperJob и Росстата.

Согласно полученной информации выяснилось, что в возрасте до 24 лет примерно половина чувствует себя влюбленными. При этом заводить семью до 25 лет никто не собирается, зато и юноши, и девушки считают, что служебный роман может привести к серьезным отношениям. Еще одна отличительная черта молодежи — не верят в любовь с первого взгляда.

Реклама

В возрасте от 25 до 34 лет влюбленных уже 75%. Здесь большинство считает, что уже встретило свою половинку, и заводит семью. Чувства проявляют посредством заботы, а вот День Святого Валентина, в отличие от молодежи, не празднует.

Реклама

Следующая возрастная категория — до 44 лет. Более зрелые люди начинают сомневаться, была ли в их жизни настоящая любовь. А еще в этом возрасте снова делают ставку на служебные романы и даже нередко заводят после них семью.

Почти 70% опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет верят в любовь с первого взгляда. И окружают свою половинку заботой и вниманием. Отношения к служебным романам неоднозначное, но особой веры в них нет.

Среди старшего поколения от 60 лет около 40% чувствуют себя влюбленными. И все еще больше молодежи верят в любовь с первого взгляда. И проявляют чувства всеобъемлющей заботой.