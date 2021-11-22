Россияне рассказали, для чего устаивают слежку за своими вторыми половинками в интернете

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели опрос среди россиян и выяснили, по каким причинам они могли бы устроить слежку за своими партнерами в социальных сетях. Исследование показало, что 57% вовсе считают слежку недопустимым явлением. Об этом написала «Газета.ru».

Среди тех, кто реагирует на слежку нормально, 63% респондентов делали бы это в целях безопасности. Еще 60% опрошенных ответили, что могли бы начать ее только после того, как усомнились в верности партнера. А 42% россиян могли бы следить за своим спутником, если бы подозревали его в чем-то незаконном.

«По данным нашего опроса, больше четверти (28%) респондентов беспокоит, что их партнер может нарушить их цифровую приватность», — сообщил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Эксперт добавил, что у многих возникают опасения по поводу слежки от партнера еще до периода знакомства. В некоторых случаях для проверки второй половины люди используют сталкерские программы. Однако спешить удалять ее не стоит. Лучше всего связаться с правоохранительными органами, чтобы спланировать стратегию защиты.