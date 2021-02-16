Россияне рассказали, что в начальстве их больше всего не устраивает

Аналитики провели среди россиян опрос с целью выяснить, устраивают ли их отношения с начальством и какие факторы в руководстве их больше всего раздражают. С результатами ознакомился RT.

67% опрошенных признались, что трудовые отношения с начальством их устраивают. Треть респондентов, наоборот, недовольна общением с руководством.

«36% опрошенных отметили, что больше всего недовольны манипуляциями со стороны руководства с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объемов работ, задержек после рабочего дня или увольнения», — отмечается в сообщении.

29% участников исследования рассказали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом. 24% респондентов заметили, что их руководство проявляет к подчиненным агрессию.