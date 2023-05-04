Общество 04 мая 2023, 11:39 Россияне рассказали, что тяжелее всего им дается коммуникация по рабочим моментам с бухгалтерами SuperJob: 7% сотрудников заявили, что сложнее всего им дается общение с бухгалтерами

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Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что тяжелее всего российским гражданам общаться по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами. Так ответили 7% респондентов, написал RT.

Еще 5% опрошенных признались, что испытывают трудности при взаимодействии с программистами, 4% не могут найти общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности.

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Аналитики отметили, что у некоторых сотрудников возникает сложность в коммуникации с юристами, экономистами, менеджерами по продажам. При этом 29% граждан ответили, что легко находят общий язык с любыми специалистами.