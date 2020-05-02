Россияне рассказали, что сделают в первую очередь после выхода из самоизоляции

Большинство россиян после окончания пандемии хотят просто прогуляться по городу. На втором месте по популярности объятия с родными и друзьями. Третье место занял визит в парикмахерскую.

«Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29-42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16 до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% — пойти в ресторан или кафе», — говорится в результатах опроса, который провел сайт стопкоронавирус.рф.

После снятия режима самоизоляции до 6% опрошенных первым делом отправятся в кино, театры и музеи, до 4% респондентов нарядятся во все лучшее и пойдут в люди. От 2 до 5% россиян мечтают о салоне красоты.

Опрос провели в в Telegram-канале, ICQ, сообществе в Viber и социальной сети «ВКонтакте». В голосовании приняли участие более 126 тысяч человек.

Россияне живут в режиме строгой самоизоляции с конца марта. Ранее в Минздраве России допустили, что рекордный прирост заразившихся коронавирусом связан с недобросовестным соблюдением режима. Из-за этого говорить о стабилизации ситуации с пандемией в РФ пока рано. Всего российские медики выявили 124 054 случая заражения 2019-nCoV.