Россияне рассказали, что подарят своим детям на Новый год

Меньше месяца остается до боя курантов и наступления 2020 года. Многие взрослые уже определились с подарками детям, а кто-то еще в раздумьях. Портал «Дети Mail.ru» провел опрос и выяснил, что больше всего хотят получить малыши и что уже купили родители.

На этот Новый год большинство детей найдут под елкой наборы для творчества и развивающие игры. Такие подарки выбрал ребятишкам 41% опрошенных родителей. Игрушки решили купить 32% россиян, а 25% подарят детям различные гаджеты. Также 15% взрослых называли книги, деньги, одежду или обувь, что-то для занятий спортом или подвижных игр.

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Выбор родителей во многом совпал с желаниями детей. Так, 41% респондентов рассказал, что малыши в письмах Деду Морозу просили смартфоны и другую технику, 37% — игрушки. Игровые наборы захотели получить 23% ребят, пишет ТАСС.

Специалисты поинтересовались у жителей и о сумме, которую те готовы отдать за подарок. Оказалось, что 30% россиян планируют потратить две тысячи рублей. Подарок до пяти тысяч может позволить треть опрошенных, а 16% назвали сумму в пределах 10 тысяч рублей. При этом 20% взрослых отметили, что в этом году потратили на подарки больше денег, чем раньше.