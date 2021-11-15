Россияне рассказали, что мешает их карьерному росту

Специалисты SuperJob выяснили, что нужно россиянам, чтобы получить повышение на работе. Каждый шестой респондент заявил, что для продвижения по карьере ему не хватает вакантной должности. Об этом написала «Газета.ru».

Еще 15% опрошенных заявили, что для повышения на работе есть все что нужно, однако их это не интересует.

«Неоднократно предлагали вышестоящую должность, но условия работы там такие, что никто на этой должности не задерживается», — сообщил один из респондентов.

В основном так отвечали программисты и специалисты. Они отметили, что ждут не продвижения по карьере, а повышения зарплаты.

Примерно 9% признались, что для повышения им не хватает знаний или подходящего образования. Еще 8% заявили, что им не хватает опыта и навыков работы.

«В том, что все упирается в отсутствие полезных связей и уверенности в себе, убеждены по 7% опрошенных. 5% россиян считают, что их карьерному росту способствовал бы адекватный начальник, но с руководством им не повезло. Реже респонденты сетовали на отсутствие у них мотивации (4%), времени (3%), а также на то, что их продвижению мешают возрастные ограничения (2%)», — говорится в опросе сервиса.

В опросе поучаствовали 1600 человек со всех регионов России.