Россияне рассказали, что им помогает повысить работоспособность

Участвующие в опросе портала Superjob россияне рассказали, что на их взгляд может повысить работоспособность. Согласно исследованию, 21% респондентов считают лучшим методом самоорганизацию. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Примерно 15% отметили, что лучше работать помогает здоровый образ жизни, а 13% считают, что достаточно хорошо высыпаться. Около 12% россиян заявили, что надо иметь целеустремленность, а 11% упомянули трудолюбие. По их словам, именно оно способно увеличить трудоспособность.

Также россияне называли и другие причины, которые помогают лучше работать. Среди наиболее популярных ответов прозвучали следующие: ответственный подход к делу, внимательность, привычка хорошо зарабатывать, оптимистичный настрой, стрессоустойчивость, активность, привычка постоянно учиться и коммуникабельность.