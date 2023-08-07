Общество 07 августа 2023, 23:18 Россияне рассказали, что их раздражают люди с плохой гигиеной

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Некоторые привычки окружающих могут выводить из себя. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, какое поведение других раздражает россиян.

Большинство — 29% человек — отметили, что не выносят людей с плохой гигиеной. Еще 17% отметили, что не переносят выпивших людей, а 16% — курящих. Сильный запах парфюма не нравится 11% респондентов, 7% не любят сплетников, а 6% тех, кто хрустит пальцами, дергает ногой или стучит по столу.

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4% человек признались, что не любят, когда кто-то говорит с набитым ртом, по 2% выбрали ответ «обжорство» и назвали прочие привычки. И только 6% заявили, что их ничего не раздражает в окружающих.